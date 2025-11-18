Muere un motorista en un accidente con una furgoneta en la GIP-5107 en Llers (Girona)

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este martes por la tarde tras chocar con una furgoneta en la GIP-5107 en Llers (Girona), en cuyo accidente el conductor del otro vehículo ha resultado ileso, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 17.15 horas y están investigando las causas del accidente, y a las 18.40 horas la vía sigue cortada.

En total, se han activado cuatro patrullas de la policía catalana, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat, así como dos unidades del servicio de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).