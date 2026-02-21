Muere un motorista al caer mientras circulaba por la B-300 en Calonge de Segarra (Barcelona)

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este sábado tras caerse con su vehículo mientras circulaba por la vía B-300, a la altura de Calonge de Segarra (Barcelona), ha explicado Trànsit en un comunicado.

Se desconocen las causas de la caída, que está siendo investigada por los Mossos d'Esquadra, que han enviado 3 patrullas al lugar de los hechos, junto a una dotación y un helicóptero de los Bombers de la Generalitat, en el que viajaba un médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y personal del Grupo de Actuaciones Especiales (Grae).

Con esta víctima mortal son 13 las personas que han muerto en las carreteras interurbanas catalanas en lo que va de año, 7 de las cuales son motoristas, ha recordado Trànsit.