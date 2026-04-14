Muere una mujer de 83 años tras un siniestro con un vehículo en Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona)

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 83 años ha muerto esta madrugada tras verse implicada en un siniestro de tráfico con un vehículo el pasado lunes poco después de las 11 horas, en la intersección de las calles Ciutat de Balaguer y Sant Màrius del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este martes.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana (UCAT) para abrir una investigación y esclarecer las causas del siniestro.
Se trata de la quinta víctima mortal en siniestro de tráfico en la ciudad de Barcelona en lo que va de 2026.