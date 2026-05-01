Muere una mujer atropellada por un turismo en la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida)

LLEIDA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 46 años, vecina de Lleida, ha muerto este jueves por la noche tras ser atropellada por un turismo en el punto quilométrico 474 de la A-2 en Bell-lloc d'Urgell (Lleida), por causas que aún se están investigando.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este viernes, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso este jueves por la noche a las 22.10 horas y desplazaron dos patrullas, junto con cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Con esta víctima son 33 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, de las cuales cinco son peatones.