Muere un peatón atropellado por un turismo en la A-14 en Almenar (Lleida)

LLEIDA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha muerto atropellado por un turismo en la A-14 en Almenar (Lleida) este domingo sobre las 20.52 horas.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo atropelló mortalmente a un peatón, de 56 años y vecino de Menàrguens (Lleida), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes.

A raíz del siniestro, se activaron 4 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 1 dotación de los Bombers de la Generalitat y 3 unidades y el equipo de soporte psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); con esta víctima son 120 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, 12 de ellas peatones.