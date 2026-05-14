Muere un trabajador tras caer 7 metros en una nave industrial en Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha muerto este martes mientras trabajaba tras haber caído desde una altura de unos 7 metros mientra realizaba tareas de mantenimiento en una nave industrial de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

Los Mossos d'Esquadra han sido alertados este jueves hacia las 12.50 horas del suceso, cuyas causas todavía se investigan, y se han trasladado varias dotaciones policiales, también de la Policía Local, de los Bombers de la Generalitat y del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), informa Mossos en un comunicado.

Se han puesto en conocimiento los hechos ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y ante el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.