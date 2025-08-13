Muere un trabajador de Ebro en la planta de la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un empleado de la firma automovilística Ebro falleció este martes mientras trabajaba en la planta de la Zona Franca de Barcelona, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press.

Se trata del segundo fallecido en lo que va de año en la fábrica que comparten Ebro y el fabricante chino Chery después de que en abril muriera electrocutado otro trabajador de 41 años que en este caso pertenecía a una empresa subcontratada, según informó la empresa en un comunicado posterior al deceso.

Fuentes de CC.OO. Industria de Catalunya han explicado a Europa Press que se trata de un empleado de alrededor de 50 años que tuvo un accidente al caerle encima material cuando se rompieron unas eslingas mientras descargaba un camión.

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha lamentado lo sucedido en un apunte en 'X': "Tenemos un grave problema de siniestralidad laboral en Catalunya: un trabajador de la recogida de fruta en Alcarràs (Lleida) y uno de la industria en la empresa Ebro se suman al goteo constante de tristes noticias de personas que pierden la vida en sus puestos de trabajo".

El sindicato ha hecho hincapié en que queda a la espera de que la investigación pertinente esclarezca las circunstancias de este nuevo deceso en la planta de la Zona Franca y que exigirá "responsabilidades y las mejoras necesarias" para que no se repita.