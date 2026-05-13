Muere la vedette Tania Doris en Barcelona a los 74 años

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La vedette valenciana Dolores Cano Barón, conocido artísticamente como Tania Doris, ha fallecido este miércoles en Barcelona a los 74 años, según ha confirmado a Europa Press la también vedette Lita Claver 'La Maña'.

La vedette, que fue una de las grandes estrellas del Paral·lel barcelonés, protagonizó revistas como 'La dulce viuda', 'Un reino para Tania' y películas como 'Las alegres chicas de Coslada'.

La Maña ha asegurado que Doris era una presencia maravillosa sobre el escenario, pero que como persona lo era más, "buena persona y compañera", con la que ha explicado habló anoche.

Ha recordado que empezaron juntas en el Teatro Oasis de Zaragoza y que Tony Leblanc se la llevó para iniciar su carrera como supervedette.

El velatorio por la vedette Tania Doris será este jueves por la mañana en Barcelona.