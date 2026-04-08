Mueren ahogadas 2 personas tras caer accidentalmente en una arqueta y una acequia en Lleida

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 73 años y un hombre de 53 años han muerto este martes por la tarde tras caer accidentalmente en una arqueta y una acequia en Vallfogona de Balaguer y Castellnou de Seana (Lleida) respectivamente.

Según ha podido saber Europa Press y han confirmado fuentes de los Mossos, el primero de los hechos sucedió en Vallfogona a las 18 horas de este martes, cuando una mujer de 73 años, acompañada de su amiga, cayó accidentalmente en una arqueta de cabeza y no pudo salir.

Las mismas fuentes explican que ambas iban andando por una zona de caminos en el campo, y tras pararse a descansar, accidentalmente una de ellas cayó y murió ahogada.

CASTELLNOU DE SEANA

Por otro lado, el 112 recibió otro aviso a las 19.50 horas de que un hombre de 53 años, dedicado a ayudar a los campesinos en el riego de las cosechas, cayó accidentalmente en un canal con tuberías en Castellnou de Seana, donde fue arrastrado por la corriente del agua.

Los cuerpos de emergencias se han desplazado hasta la zona y ha sido sobre las 03.00 horas de este miércoles cuando han podido rescatar su cuerpo sin vida.