Un muerto al derrumbarse de un edificio en Riba-roja d'Ebre (Tarragona)

Derrumbe de una casa en Riba-roja d'Ebre (Tarragona). - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han encontrado este domingo el cadáver de un hombre tras derrumbarse un edificio en Riba-roja d'Ebre (Tarragona), informan en un comunicado.

Tras recibir un aviso a las 8.02 horas, 12 dotaciones de los bomberos con 18 efectivos han revisado el edificio y han sacado a la víctima, que estaba atrapada.

El edificio contiguo (vacío durante el derrumbre) ha sufrido un socavón en sus paredes laterales aunque, según la inspección técnica municipal, el inmueble "no presenta daños estructurales que comprometan la habitabilidad".