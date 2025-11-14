Un muerto y dos heridos al chocar varios vehículos en la C-55 en Riner (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha muerto este viernes a mediodía por un choque frontal en que se han visto implicados dos turismos y una furgoneta en la C-55 en Riner (Lleida), y dos personas han resultado heridas de diversa consideración, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El choque se ha producido en el punto kilométrico 70,1, los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 14.21, y después, por la tarde, la C-55 seguía cortada en ambos sentidos.

126 personas han muerto en las carreteras catalanas este año, según los datos provisionales del SCT.