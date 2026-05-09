Un muerto y un herido grave por un choque en la C-152 en la Vall d'en Bas (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un todoterreno ha muerto este sábado por la tarde al chocar dos todoterrenos y un turismo en la C-152 en la Vall d'en Bas (Girona), y hay un herido grave y dos leves.

Con él son 39 los muertos este año en las carreteras catalanas según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Tras el accidente, del que Mossos d'Esquadra ha recibido aviso a las 16.47, el herido grave se ha evacuado al Hospital Trueta de Girona y los dos leves al Hospital d'Olot.