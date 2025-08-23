Un muerto y 8 heridos no graves al accidentarse una furgoneta en la AP-7 en Vila-seca (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los ocupantes de una furgoneta ha muerto este sábado al salirse de la vía en la AP-7 en Vila-seca (Tarragona), otros 5 han resultado heridos menos graves y 3 leves.

Con él hay 93 muertos en las carreteras catalanas este año, según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 5.09 y han activado 8 patrullas, además de 4 dotaciones de Bombers de la Generalitat y varias unidades terrestres del SEM.