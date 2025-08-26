La muestra 'Lo que dicen las piedras' encara su última semana en el Port de Tarragona con actividades

La muestra 'Lo que dicen las piedras' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Lo que dicen las piedras' de Nu Díaz encara su última semana en el Port de Tarragona con una programación diversa de actividades que permitirán "profundizar en el significado de la obra".

El programa incluye una actuación de baile y música, un taller y encuentros con el artista, según ha informado la infraestructura este martes en un comunicado.

Las actividades, todas de entrada libre, proponen "dar un paso más en esta reflexión sobre el lenguaje de las piedras incorporando nuevas disciplinas artísticas y haciendo de los visitantes parte activa de la experiencia".