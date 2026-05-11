La mujer aislada en el Hospital Clínic de Barcelona por contacto con hantavirus sigue asintomática

Archivo - Fachada del Hospital Clínic, a 26 de enero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, sigue asintomática y en buen estado general tras dar negativo en la primera prueba PCR.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios el jefe de Servicio de Salud Internacional del Clínic, José Muñoz, quien ha dicho que el fin de semana se le practicará una segunda PCR tal como marca el protocolo y ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) identificó a esta mujer como contacto con el hantavirus tras compartir vuelo con una de las personas fallecidas por el virus.