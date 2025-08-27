La mujer detenida en julio por la muerte de un hombre en Calella (Barcelona) se suicida en prisión

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La joven de 25 años detenida en julio por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Calella (Barcelona) se ha suicidado en el centro penitenciario de mujeres Wad-Ras de Barcelona, según han informado fuentes de la Conselleria de Justicia a Europa Press.

La mujer fue detenida el 22 de julio como presunta autora de la muerte de la víctima, un hombre de unos 60 años, y tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión provisional para evitar que abandonase el país, según ha avanzado 'El Caso'.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que la joven fue hallada sin vida sobre las 16.00 horas del martes en su celda de Wad-Ras.