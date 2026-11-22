Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha quedado herida en estado grave tras caer un árbol sobre su vehículo en Matadepera (Barcelona), en la BV-1221, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en 'X' este domingo.

La mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital de Terrassa y el SEM ha activado una ambulancia.

El episodio de viento en Catalunya ha dejado a 9 personas heridas leves en Barcelona, al caer un árbol durante la Cursa de les Dones, así como una persona herida en estado grave por la caída de un árbol en la calle de la Marina, y, además, otra persona ha resultado herida leve al caerle una farola en Sabadell (Barcelona).