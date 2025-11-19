El Museu del Port de Tarragona acoge 'Allognathus: El misteriós cargol de la Muralla'

La exposición 'Allognathus: El misterioso caracol de la Muralla' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona ha abierto al público este miércoles la exposición 'Allognathus: El misteriós cargol de la Muralla' del fotógrafo y ambientalista Ferran Aguilar.

Se trata de "un proyecto cultural transversal que utiliza la fotografía para plantear preguntas sobre la biodiversidad, la conservación del patrimonio, la arqueología o el cambio climático", informa la corporación portuaria en un comunicado.

La muestra relata el descubrimiento del 'allognathus', un pequeño caracol endémico de las Islas Baleares que también se encuentra presente en la muralla de Tarragona.

Mediante el trabajo fotográfico y la investigación, Aguilar explica la llegada de esta especie a la ciudad y su trayectoria a lo largo de los siglos de presencia en Tarragona desde la época romana hasta la actualidad.

La exposición, que se enmarca dentro de las celebraciones de los 25 años del Museu del Port, del 25 aniversario de Tarragona Patrimonio Mundial y de la 30ª Semana de la Ciencia, se puede ver en el Aula de Actividades del Museo hasta el 8 de febrero.