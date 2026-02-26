El Museu del Port de Tarragona incorpora una nueva audioguía del proyecto Visitmuseum

Museu del Port de Tarragona - AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL

TARRAGONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona ha incorporado una nueva audioguía del proyecto Visitmuseum de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat, que complementa el relato museístico del equipamiento y permite dar a conocer con más profundidad el patrimonio marítimo y portuario que preserva el museo.

La audioguía, presentada este jueves, ya está activa y se puede consultar en la pagina web Visitmuseum de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y está disponible en cuatro idiomas; catalán, castellano, inglés y francés, informa la agencia este jueves en un comunicado.

El presidente del Port de Tarragona, Santiago J.Castellà, ha asegurado que el museo da "un salto cualitativo" con la incorporación de la audioguía, y ha añadido que con ella el relato del museo llegará a más gente.

El jefe de mediación de la Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Jordi Medina, ha explicado que la audioguía del Visitmuseum del Museu del Port de Tarragona "es una herramienta para acercar el mundo marinero y portuario a la ciudadanía".

La audioguía presenta un formato de diálogo entre dos personajes: la protagonista es una mujer, que trabaja en el Port de Tarragona y es donante del museo, que lo visita con su hijo y le explica de una forma llana los diferentes ámbitos que configuran el equipamiento.

La responsable del museo, Mercè Toldrà, ha asegurado que se han elegido estos dos perfiles porque son esenciales para el museo "las mujeres de mar, que a menudo son invisibilizadas, y los donantes" del equipamiento.

La audioguía consta de 13 pistas de audio, que engloban desde los ámbitos más generales sobre el Port de Barcelona y los instrumentos de los pescadores hasta otras dedicadas a aspectos y piezas concretas del museo.