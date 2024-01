El músico y divulgador Ramon Gener gana el Premi Ramon Llull con 'Història d'un piano'

"Una historia de redención a través de la música", dice

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El músico, escritor y divulgador cultural Ramon Gener ha ganado el XLIV Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, dotado con 60.000 euros, con 'Història d'un piano', una novela de debut que el autor ha definido este martes como "una historia de redención a través de la música", según el fallo hecho público este mares en rueda de prensa.

El jurado del premio, compuesto por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales, ha seleccionado la novela ganadora entre los 51 originales presentados y se había presentado a concurso con el título 'Terra de ningú' y el seudónimo Joan Alemany.

En la novela, que publicará Columna en catalán y Destino en castellano el 6 de marzo, su protagonista encuentra el piano que siempre había soñado en una tienda del barrio de Gràcia, y un hombre misterioso nacido al este de Polonia le advierte de que es un piano muy especial, y el descubrimiento de un secreto oculto en el instrumento le lleva a recorrer su historia y la de Europa del siglo XX.

El autor, feliz de que su primera novela haya sido premiado, ha explicado que tiene el ritual cada mañana de saludar al piano que tiene en su casa y que "estaba pidiendo" que explicase la historia del instrumento, construido en Brunsvic (Alemania) en 1915, y que cuando lo restauró halló su número de serie y una cosa que nadie espera encontrar en un piano.

Esos hallazgos le llevaron a viajar a la fábrica alemana donde se construyó el piano, lo que le permitió reseguir su historia a través de Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia y Barcelona: "Un piano es una máquina del tiempo", ha asegurado.

"BIOGRAFÍA DE UN INSTRUMENTO"

El escritor ha querido dejar claro que no es una novela autobiográfica, sino que es la "biografía de un instrumento" y de las personas que lo han rodeado durante más de un siglo, y ha remarcado que ha rellenado los vacíos que no ha podido completar con ficción basada en la realidad.

Aunque no ha querido desvelar muchos detalles de la novela, ha afirmado que por el libro transitan hechos trascendentales del siglo XX, como son las dos guerras mundiales, a lo que se suma el "anhelo de inmortalidad" que produce la música.

Gener ha defendido el poder de redención de la música y la interpelación que hace a cada persona: "No hay nadie en el mundo a quien no le guste la música. A todo el mundo le gusta. Cuando estamos escuchando una canción sentimos que nos está interpelando".

El cantante y escritor Gerard Quintana ha afirmado que la novela es "un tesoro" que todo jurado quiere encontrar en su deliberación, y ha afirmado que le ha emocionado que la música esté tan presente, la construcción de la novela y su sutilidad.

"No es un libro de temporada, es para siempre", ha afirmado Quintana, para quien la novela no tiene altibajos y tiene un tono muy elevado en cuanto a exaltación, emoción y escritura.

El premio se entregará el 5 de marzo en una ceremonia en el Convent dels Àngels de Barcelona, el día antes de la publicación de la novela.

BIOGRAFÍA DEL PREMIADO

Gener, licenciado en Humanidades y Ciencias Empresariales, inició su formación como músico a los 6 años estudiando piano en el Conservatori del Liceu y a los 18 canto con la soprano Victoria de los Ángeles.

Tras una carrera como barítono, inició una etapa ofreciendo conferencias sobre la historia de la música clásica, ha conducido programas televisivos como 'Òpera en texans', 'This is Opera', 'This is Art', 'Una noche en el Prado' y 'Això no és una cançó', y ha publicado ensayos como 'Si Beethoven pogués escoltar-me', 'L'amor et farà immortal' y 'Beethoven, un músic sobre un mar de núvols'.