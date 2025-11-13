El MWC 2026 contará con una zona dedicada al espacio y llevará al Circuit otra sobre movilidad. - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA, John Hoffman, ha explicado que el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), contará con una zona dedicada al espacio en el Hall 6 y otra en el Circuit de Barcelona-Catalunya sobre movilidad.

Lo ha dicho este jueves en un encuentro con la prensa en Barcelona en el que también han estado el director general de GSMA, Vivek Badrinath, y la directora de Marketing de GSMA, Lara Dewar, en el que ha apuntado que se podrían alcanzar los 110.000 asistentes, 3.500 expositores y 205 países en su 20 edición en Barcelona.

"Este es nuestro 20 aniversario en Barcelona y no podríamos estar más felices y orgullosos de llamar a Barcelona nuestro hogar, de reunir nuestro ecosistema aquí, en esta maravillosa ciudad", ha destacado Hoffman, quien ha avanzado que la inteligencia artificial volverá a tomar protagonismo en el MWC 2026.

Una de las principales novedades de la próxima edición será el espacio Nuevas Fronteras, una zona en el Hall 6 dedicada a la conectividad satelital, en la que se espera la presencia de SpaceX y se intentará traer a su fundador: "Elon Musk vino hace unos años y lo volveremos a invitar", ha manifestado el ceo de GSMA.

Asimismo, llevarán al Circuit de Barcelona-Catalunya el CircuitX, que mostrará los últimos avances en movilidad inteligente y experiencias inmersivas el domingo 1 de marzo, y una nueva zona fuera del recinto de Gran Via llamada Airport of the Future, dedicada a la aviación y que contará con socios como la zona Airbus y Outsight.

Como otros años, se mantienen el Programa Ministerial de la GSMA; el 4 Years From Now (4YFN), dedicado a los emprendedores, inversores y empresas innovadoras del sector de las startups; los Global Mobile Awards (Glomo? y el Talent Arena, focalizado en el talento digital.