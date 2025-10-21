MWCapital Barcelona convoca sus segundos premios internacionales de tecnología sostenible

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona ha convocado la segunda edición de los MWCapital Awards: Tecnologías para un Futuro Sostenible, los premios internacionales de tecnología sostenible, informa en un comunicado este martes.

Estos premios están organizados en colaboración con GSMA Foundry, B Lab Spain, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Red.es.

Esta convocatoria "busca impulsar y dar visibilidad a las mejores innovaciones a nivel internacional" que utilizan la tecnología para abordar los grandes retos sociales y medioambientales a través de la transformación digital.

Entre los proyectos que se pueden presentar están los centrados en inteligencia artificial (IA), big data, blockchain o sensores inteligentes.

El objetivo es poner en valor "el papel de la tecnología como motor de transformación hacia un modelo más resiliente y sostenible".