Nace CataLANDance para impulsar la internacionalización de la danza contemporánea catalana

Inauguración de CataLANDance, con la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha inaugurado este miércoles la primera edición de CataLANDance en Terrassa (Barcelona), un evento que desplegará hasta el 29 de noviembre actividades dirigidas a profesionales internacionales del mundo de la danza contemporánea, así como artistas, gestores culturales, responsables de festivales y centros de creación de Catalunya.

El objetivo de la plataforma, impulsada por el Departament y el Ayuntamiento de Terrassa, es ofrecer una mirada amplia y representativa de la danza catalana actual, a través de presentaciones, encuentros y espacios de debate para promover colaboraciones e impulsar la presencia de artistas y compañías catalanas en el exterior, informa en un comunicado este miércoles.

Hernández ha destacado que CataLANDance es "sobre todo una plataforma para conseguir conectar a los profesionales de la danza de Catalunya con profesionales internacionales" y ha subrayado la voluntad de que Catalunya participe en los debates actuales en este ámbito.

Los 209 profesionales acreditados para el evento podrán participar en los 'open studios', sesiones en que artistas como Núria Guiu, Lasadcim y Vero Cendoya, entre otros, ofrecerán sus procesos de creación, y también en 'meeting points' y mesas redondas sobre los retos actuales del sector y las nuevas formas de producción, entre otros temas.

Además, el programa incluye la participación de artistas invitados de otros territorios como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Bélgica y el estreno de la última producción de Wim Vandekeybus.

PIEZAS DIRIGIDAS AL PÚBLICO

Por otra parte, también se incluye una selección de piezas dirigidas al público general, tanto de compañías y artistas emergentes como de proyectos consolidados, con la participación, entre otras, de la Compañía Marc Fernández, con su obra 'Aleta' o la compañía GN/MC (Guy Nader y María Campos), que presentan la obra 'Natural Order of Things'.

CataLANDance tiene una periodicidad bienal y ha sido impulsado por el Departament de Cultura, a través del ICEC y la marca de internacionalización Catalan Arts y el Ayuntamiento de Terrassa, con el apoyo de la Diputación de Barcelona.