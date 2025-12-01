Nace la cooperativa Energia Comunitària Penedès-Garraf (Barcelona) para proveer a 400 familias

La presentación del proyecto en Barcelona. - OECOOP

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditori Neàpolis de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) acogió este sábado la presentación de la cooperativa Energia Comunitària Penedès-Garraf, que tiene como objetivo proveer de energía limpia a 400 familias durante el próximo año.

En el acto de presentación participaron el director general de Cooperativas de Catalunya, David Bonvehí; el alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz; el presidente de Energía Comunitaria, Rafel Florenciano, y el presidente de Osona Energía, Ermen Llobet.

También pronunció una conferencia de clausura el ex director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y ex director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Herrera.

Por el momento, la entidad tiene previsto dar servicio a un total de 77 familias y un colegio de Vilanova (Barcelona) antes de que finalice 2025, según ha explicado la entidad en un comunicado.

La cooperativa, que nació inicialmente como VNG Energia en 2023 y a mediados de año cambió su nombre para responder al "crecimiento y arraigo comarcal", está amparada por la cooperativa Osona Energia (OECoop) y cuenta con 180 socios distribuidos por Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes y Vilafranca del Penedès.