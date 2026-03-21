Nace la Fundació Casa Francesc Macià, con Puigdemont, Aragonès y Torra en su patronato

El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig (3d), y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (3i), durante la presentación del Centenari del Fets de Prats de Molló y de la Fundació Casa Francesc Macià - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Casa Francesc Macià se ha constituido este sábado en Prats de Molló (Francia), presidida por el exconseller de cultura Lluís Puig y con los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, Pere Aragonès y Quim Torra en su patronato.

La fundación se ha presentado en la Casa Macià de Prats de Molló, coincidiendo con el centenario de los Hechos de Prats de Molló, la tentativa para independizar Catalunya durante la dictadura de Primo de Rivera, ha informado la organización en un comunicado.

El patronato completo lo conforman Imma Amat, Jaume Aragall, Pere Aragonès, Jep Bonet, Mariona Carulla, Laura Cendrós, Carme Forcadell, Antoni Gelonch, Àngels Ponsa, M. Dolors Portús, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Carme Renedo, Oriol Sallas, Quim Torra y Enric Vall.

Puig ha subrayado que cabe observar el "paralelismo claro con el proceso político de esta última década" de estos hechos históricos y ha reivindicado la tarea comunitaria surgida de la sociedad civil para la recuperación de la memoria.

Hace 5 años varios activistas compraron esta casa y el objetivo es que ahora se convierta en un espacio de memoria histórica con una exposición permanente.

DOCUMENTACIÓN

La fundación ha presentado un programa de micromecenazgo para la realización de un cortometraje sobre este hecho histórico que incluye la preparación del complot, la organización y sus consecuencias, con una duración aproximada de 15 minutos y la narración de Sílvia Bel y Lluís Soler bajo la dirección de Albert Naudín.

En este sentido, hacen una llamada a contribuir a la recopilación de información, que se encuentra dispersa entre diferentes archivos y casas particulares

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO

Para celebrar el centenario de estos acontecimientosm la fundación ha organizado diversas actividades como presentaciones de libros, jornadas de puertas abiertas en la Casa Macià, marchas e itinerarios.

Además, también se llevarán a cabo conciertos, bailes, obras teatrales, jornadas y exposiciones.