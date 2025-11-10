Nadal (PP) aboga por equilibrar el mercado de alquiler y que el propietario "deje de tener miedo"

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal - PP - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo sostenible del PP, Alberto Nadal, ha afirmado este lunes que España debe buscar un equilibrio en el mercado de alquiler, a su juicio, más adecuado para que el propietario "deje de tener miedo" a alquilar un piso, además de reiterar la voluntad del PP de derogar la Ley de Vivienda.

"Gobiernos de sesgo llamado progresista nos han dicho que la construcción era la economía del ladrillo y que liberalizar era especular. El resultado es que hemos asfixiado el sector. Lo primero es hacer viviendas, pero también hay que movilizar la ya construida, y eso pasa por dar seguridad a los propietarios y a los inquilinos, que necesitan contratos a largo plazo", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Considera que en España hay suelo para construir, pero que falta que este sea "urbanizable".

Preguntado por si cree que Catalunya está infrafinanciada, ha expresado que esta es "un mal ejemplo" de cómo incrementar mucho la tributación no mejora los servicios públicos.

Sobre la ruptura de Junts con el PSOE y la gobernabilidad en España, ha señalado que el poder ejecutivo se sostiene en la confianza de la Cámara Baja: "Si carece de esa confianza, hay que disolver las Cortes".