Natàlia Mas dice que "no es legítimo" bloquear el aumento de recursos que suponen los Presupuestos

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha asegurado que "no es legítimo" bloquear el aumento de recursos que supondría la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2024.

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa tras presentar el Proyecto de Presupuestos, que el Govern ha pactado con el PSC, pero que aún debe sumar otros votos en el Parlament para poder aprobarlos.

"Los presupuestos deben ser una herramienta que permita la negociación política. Es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es bloquear la llegada de unos recursos", ha dicho.

Preguntada sobre si los Comuns se pueden permitir no aprobar las cuentas, Mas lo ha puesto en duda: "Creo que no y espero que no".

"Tenemos que poder encontrar un acuerdo", ha dicho, y ha asegurado que hay muchos ámbitos en los que pueden alcanzar un acuerdo con el partido liderado por Jéssica Albiach.

NEGOCIACIÓN

Mas ha afirmado que el Govern tiene unos días o semanas para lograr un "acuerdo lo más amplio posible" y ha subrayado que en los próximos años, el margen presupuestario será menor.

Por ello, ha apuntado que todas las formaciones deben "asumir una responsabilidad importante", ya que las cuentas, según ella, dan sentido al trabajo que se realiza en el Parlament.

CONDONACIÓN DEL FLA

Preguntada por cuándo se puede cerrar el acuerdo para condonar parcialmente el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Mas ha recordado que durante este primer trimestre se debe hacer una comisión bilateral con el Gobierno y que en la reunión se debe acordar el calendario y los detalles técnicos.

La consellera ha puesto en duda que se pueda realizar este año, y ha recordado que la condonación tendrá un impacto agregado de 1.300 millones hasta 2030.