Nerea Pallares teje una historia de amistad femenina en la Costa da Morte en 'Punto de araña'

La escritora Nerea Pallares - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora gallega Nerea Pallares acaba de publicar en castellano y catalán la traducción de 'Punto de araña', una novela en la que teje una historia de amistad femenina ambientada en la Costa da Morte en la que se funde leyenda, homenaje y reivindicación y que le valió el Premio García Barros 2025.

En un encuentro con medios en Barcelona, ha explicado que se trata de una novela marinera y coral contada desde el punto de vista de las mujeres, aquellas que se quedan en tierra, y a la contra de los libros marineros ambientado en alta mar: "Se fija en lo pequeño, lo cotidiano y el esfuerzo diario".

'Punto de araña', publicada en catalán por Edicions del Periscopi y en castellano por Libros del Asteroide, parte de la llegada de Ari a Camariñas para trabajar en el museo de puntas y de guía turística, en un momento en que la situación de las mujeres 'palilleiras' de la población ha llegado a un límite tras un accidente mortal.

"¿Qué pasaría si estas tejedoras se declararan en huelga y dejaran de sostener?" es la pregunta a partir de la que Pallares (Lugo, 1989) plantea la novela, cuyas mujeres protagonistas deciden invocar a las 'tres arañas' después del detonante de este accidente relacionado con el tráfico de drogas.

"HASTA CUÁNDO SOSTENER UN SISTEMA QUE NO CUIDA"

Ha señalado que la literatura es una buena herramienta para hablar de todo tipo de temas, en este caso de los cuidados, y de preguntarse "hasta cuándo se puede sostener un sistema que no cuida", quién cuida a las que cuidan con oficios muy precarizados, feminizados y mal remunerados, subrayando que finalmente se sostienen entre ellas tejiendo redes.

Ha afirmado que la novela también la plantea como un homenaje y reivindicación a aquellas mujeres, ya sean 'palilleiras' o 'percebeiras', cuyo trabajo, en ocasiones de economía sumergida y estacional, requiere de una "fortaleza muy grande" para seguir adelante.

Pallares ha subrayado que son colectivos que han logrado conquistas muy recientemente desde el asociacionismo femenino en pro de una igualdad, pero que todavía "queda mucho trabajo por hacer".

TEJIDO Y LENGUAJE

Ante la situación que viven las mujeres en el pueblo, de precarización, economía sumergida y de sufrir en lo cotidiano muchos tipos de violencia, el personaje de Ari --que remite a la Ariadna mitológica-- es una voz complementaria que permite conocer los hechos y acompañar al lector como guía en una conexión entre tejido y lenguaje.

Ha subrayado que esa conexión entre el lenguaje y el tejer confluye en un sentido sonoro pero también en una parte mitológica, que también recoge la novela, y que a ella le gusta pensar que puede ser leída como una leyenda, recordando que la llegada del encaje a Camariñas tiene un origen misterioso.

En ese sentido, Pallares ha remarcado que es una novela muy apegada a la oralidad, por lo que en la versión en gallego se ha respectado la variante dialectal de Costa da Morte, y que en la traducción al catalán se ha jugado también con ello para que no esté en un estándar y haya cierta reconstrucción.

Pese a no tener conexión personal con Camariñas, la autora ha enfatizado que es "un lugar muy especial" y que la relación con el mar, otro protagonista de la novela con entidad propia, forma parte de su sensibilidad.

RENOVACIÓN EN LAS LETRAS GALLEGAS

Ha afirmado que es una obra que ve muy teatral, también por la presencia del coro propio de las tragedias griegas, pero que le interesan todo tipo de lenguajes, y ha afirmado que ya tiene ideas de cara a su próximo proyecto.

Sobre la situación de las letras gallegas, ha dicho que el panorama actual es "bastante bueno, de renovación", con voces de jóvenes autoras publicando sus primeras novelas y que están consiguiendo los principales premios.