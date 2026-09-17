Neumólogos catalanes recomiendan incluir la vacuna contra el VRS en el calendario de adultos

Archivo - Una enfermera prepara la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 antes de administrársela a un profesional sanitario en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, a 14 de enero de 2021 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Catalana de Neumología (Socap) ha recomendado incluir la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en el calendario vacunal de adultos antes del periodo de mayor circulación del virus en España, de octubre a marzo.

Ha recordado que la infección por VRS es una causa importante de exacerbación de enfermedades respiratorias subyacentes en la población adulto como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o el asma, informa este jueves en un comunicado.

La miembro de la Junta Directiva de la Socap Núria Bruguera ha dicho que, pese a que el VRS clásicamente se ha asociado a la enfermedad infantil, "también puede afectar a los adultos, sobre todo a los de más edad y con comorbidades asociadas".

El VRS afecta principalmente a los menores de 1 año y a los adultos mayores de 60 años, con una mortalidad más elevada a partir de los 80 años.

Bruguera ha dicho que este virus "está asociado a una mortalidad y un mayor riesgo de ingreso en la UCI" que la gripe y deja como secuela una pérdida funcional del paciente con un elevado gasto de los recursos socioeconómicos asociados de manera directa o indirecta al VRS.