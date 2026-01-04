La nieve en Catalunya puede afectar a carreteras catalanas sobre todo del centro y el oeste

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre
Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press
Publicado: domingo, 4 enero 2026 17:39
LLEIDA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve que puede caer en Catalunya desde última hora de este domingo puede afectar a carreteras catalanas sobre todo del centro y el oeste, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Las "potencialmente afectadas" son el Eix Pirinenc/N-260, el Eix Prepirinenc/C-26, el eje C-25/A-2; las vías perpendiculares (C-17, C-16, C-14, C-13, C-1412), y la red secundaria de estas zonas.

Además Trànsit pide "máxima precaución" por hielo en la carretera desde este lunes.

