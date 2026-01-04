La nieve en Catalunya puede afectar a carreteras catalanas sobre todo del centro y el oeste

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona el 28 de diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La nieve que puede caer en Catalunya desde última hora de este domingo puede afectar a carreteras catalanas sobre todo del centro y el oeste, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Las "potencialmente afectadas" son el Eix Pirinenc/N-260, el Eix Prepirinenc/C-26, el eje C-25/A-2; las vías perpendiculares (C-17, C-16, C-14, C-13, C-1412), y la red secundaria de estas zonas.
Además Trànsit pide "máxima precaución" por hielo en la carretera desde este lunes.