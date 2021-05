Nina Bouraoui publica la novela 'Rehenes': "Las mujeres son prisioneras de su sensualidad"

Se basa en sus propias vivencias y en su infancia en Argelia

La escritora y compositora Nina Bouraoui aborda en su nueva novela 'Rehenes' la violencia sexual y de género y cómo esa violencia determina las relaciones amorosas y laborales: "Las mujeres son prisioneras de su sensualidad".

"Todos deberíamos gozar de neutralidad. El cuerpo es libertad y no es un objeto, pero las mujeres nos sentimos con este anclaje eterno de la mujer prisionera de su cuerpo femenino", ha dicho la autora en rueda de prensa telemática este miércoles.

En 'Rehenes', publicado por la editorial Seix Barral en castellano y por Les Hores en catalán, Bouraoui examina los límites de la obediencia, la libertad y las obligaciones de la mano de Sylvie, la protagonista, que ha reprimido su verdadero 'yo' y que tendrá que superar su resistencia pasiva y liderar su historia de superación.

La trama arranca cuando Sylvie, rehén de un sistema que define cómo debería ser mujer, "organiza su desaparición social cometiendo un delito castigado por la ley y se pone al margen de la sociedad, y es cuando está encerrada que, de manera paradójica, se encuentra libre".

Ha defendido que todas las mujeres comparten "ese punto traumático" de las desigualdades de género, un denominador común que sin embargo defiende que genera cohesión, fuerza y agilidad intelectual.

LAS LIBERTADES, CENTRO DE SU OBRA

Bouraoui ha explicado que escribió el texto para un monólogo de una obra de teatro en 2014, antes del movimiento 'Me Too' y cuando "todavía no se escuchaba o se dudaba de la palabra de las mujeres" que denunciaban situaciones de acoso y violencia sexual, física, económica y social.

Para la autora, las personas "no son tan libres como creen" ya que están sesgadas por su pasado, por sus historias personales, sus vivencias de la infancia y sus traumas, algo que asegura está en el centro de todos sus libros.

Ha defendido que ha convertido la perpetuación de la violencia que vio y vivió durante su infancia en Argelia en su combate: "Mientras se ejerza violencia sobre las mujeres, todas las minorías y fragilidades serán maltratadas. Las mujeres son la base", ha reivindicado.

Bouraoui es autora de otras novelas como 'La voyeuse interdite', 'Garçon manqué, mes mauvaises pensées' y 'Tous les hommes désirent naturellement savoir' y recibió en 2018 la distinción de Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras francesas en reconocimiento a su carrera.