Niubó anuncia un grupo de trabajo entre CEC y partidos y otro para el 6% del PIB en Educación

Niubó durante la rueda de prensa posterior a la cumbre. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciado un nuevo espacio de trabajo entre representantes de los grupos parlamentarios y el Consell d'Educació de Catalunya (CEC), en el marco del debate para el pacto educativo, y otro espacio con Govern y partidos para trabajar para alcanzar el 6% del PIB en Educación.

Lo ha dicho en una rueda de prensa posterior a la cumbre educativa de este viernes, en la que se ha reunido junto al presidente del Govern, Salvador Illa, y representantes de los partidos del Parlament, a excepción de Vox.

En el primer espacio, el presidente del CEC, Joan Manuel del Pozo, se reunirá con representantes de los partidos designados por los propios grupos para hacer seguimiento del proceso de escucha y deliberación, y en el segundo, se abordará cuál debe ser la "senda" a seguir para alcanzar el 6% del PIB en Educación.

Sobre esta última cuestión, la consellera ha apuntado a la dificultad de que pueda llegarse a ese nivel de inversión en una única legislatura, por lo que ha apelado a una complicidad entre partidos y al apoyo del "máximo de formaciones políticas".

Niubó ha dicho también que existe un "consenso muy mayoritario" sobre la mayoría de medidas anunciadas recientemente por el Govern, como la recuperación de las lecturas obligatorias en Bachillerato y el plan de lecturas para Primaria y Secundaria.