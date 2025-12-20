Niubó destaca un aumento del 14% para la educación inclusiva hasta los 230 millones este curso

Imagen de archivo - La consellera de Educación, Esther Niubó, en un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicado que este curso 2025-2026 se ha incrementado un 14% el presupuesto destinado a que el sistema educativo sea inclusivo, pasando de 198 millones de euros a 230.

En una entrevista de Europa Press, afirma que en este curso cuentan con 15.000 profesionales --no todos son nuevos de este curso, muchos ya estaban en el sistema y se han contabilizado-- de diferentes perfiles destinados a la educación inclusiva, como fisioterapeutas, logopedas o educadores de educación especial, entre otros.

Sobre este incremento de recursos, cree que "es una prueba muy clara de esta voluntad" de avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo, equitativo y velar por la igualdad de oportunidades del alumnado.

Se concreta con el incremento de un 17% de las horas de apoyo intensivo al alumnado con más necesidades de dependencia en su día a día en clase a partir de enero; o la incorporación de un psicólogo referente en cada servicio territorial, "orientado precisamente a prevenir el abandono y el absentismo y a acompañar la orientación".

La consellera ha recordado que este incremento de recursos se ha hecho estando en prórroga presupuestaria, al no disponer de nuevos Presupuestos de la Generalitat, y, con respecto a los próximos, indica: "Como mínimo, pretendemos consolidar este crecimiento".

2 NUEVOS CENTROS PARA ADOLESCENTES

A partir de enero se abrirán en la ciudad de Barcelona 2 centros educativos terapéuticos públicos, dirigidos a la adolescencia entre 12 y 16 años que tiene problemas vinculados a la salud mental y dependencias, y donde pueden contar con educadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, integradores y trabajadores sociales.

"Es otra fórmula, hasta ahora no había recursos públicos dirigidos a este perfil de jóvenes estudiantes", explica Niubó, que añade que los centros estarán en Sant Martí y Sants y ofrecerán un total de 30 plazas --15 y 15, respectivamente--.

OTROS RECURSOS

En cuanto a las unidades SIEI+ --de apoyo intensivo a la escolarización inclusiva, para alumnado que tiene más necesidades de apoyo educativo--, Niubó asegura las han "más que doblado en un único curso".

Remarca que también se han incorporado 14 nuevos CEEPSIR, que son centros de educación especial que dan apoyo y acompañan a los centros ordinarios que acaban acogiendo e integrando a alumnado que presenta dificultades y que "requiere unas dotaciones de profesionales más allá de las que son las propiamente docentes".

"Es una prueba clarísima de que, más allá de esta mejora educativa, que es el foco principal, lo tenemos que hacer con equidad, y esto significa proveer de igualdad de oportunidades, intentando reforzar esta atención a este alumnado", añade.

Además, la consellera ha apostado por hacer una planificación "más conjunta" para reducir la segregación; hace una valoración muy positiva del despliegue del Pacte contra la Segregació Escolar, cree que es un buen acuerdo, en sus palabras, y reitera la importancia de garantizar el éxito educativo.

GRATUIDAD DEL 0-3

Sobre la gratuidad de la etapa 0-3 años, que se ha conseguido en el I-2 pero no en el I-1, Niubó ha reconocido que "seguramente que en el curso 2026-2027 difícilmente" se pueda hablar de la gratuidad en toda la etapa, uno de los compromisos que tiene el departamento para esta legislatura.

Ha remarcado que el porcentaje de escolarización en el I-2 es muy alto, en sus palabras, ya que está cerca del 80%, pero considera que todavía se está "por debajo de donde se debería estar, sobre todo teniendo en cuenta los efectos positivos de esta escolarización".

"Cuando hablamos de universalización de la oferta, de lo que estamos hablando es de que tengamos una tasa de escolarización en esta etapa más alta de la que tenemos en estos momentos. El objetivo es que más niños puedan acceder a una etapa educativa que no es obligatoria, pero que es clave para el desarrollo de los niños, para la detección de necesidades o dificultades de aprendizaje", defiende.