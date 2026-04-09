Niubó no se plantea modificar el acuerdo en Educación: "No se le ha dado suficiente valor"

Archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado este jueves que no se plantea modificar el acuerdo en Educación --suscrito por CC.OO y UGT-- ante la reunión que tiene a las 11.00 horas con el sindicato mayoritario Ustec·Stes: "No se le ha dado suficiente valor".

"La voluntad es ejecutar el acuerdo", ha dicho Niubó en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, donde ha defendido que considera que el acuerdo da respuesta a la mayoría de las reivindicaciones del sector.

Preguntada por el hecho de que un 95% del 50% de la plantilla de profesores que participó en la consulta impulsada por Ustec·Stes haya rechazado el pacto, ha lamentado que la "concreción" del acuerdo no haya llegado a todo el mundo y ha atribuido las movilizaciones del sector a una toma de conciencia colectiva.

"No tiene tanto que ver con déficits y carencias que están ahí, y además son históricos, no estamos hablando de ningún malestar que venga por cuestiones sólo de hoy en día. Yo he sido diputada de la oposición durante muchos años y no hay ninguna novedad respecto a demandas de inclusión, reforzamiento, reducción de aula y ratios".

Ha argumentado que el acuerdo supone 2.000 millones de euros de inversión --el 25% del presupuesto del departamento-- y que los profesores este tercer trimestre ya percibirán un aumento salarial, aunque no ha concretado la cifra exacta.

Sobre las críticas de algunos sindicatos al boletín informativo que Educació ha enviado a las familias y cuyo primer número aborda el acuerdo con CC.OO. y UGT, ha defendido que este no busca enfrentar sino facilitar información.

NOVEDADES A PARTIR DE SEPTIEMBRE

Preguntada por qué novedades los profesores tendrán a partir del próximo curso, ha explicado que tendrán "más manos" en las aulas para trabajar con la complejidad de los alumnos; que no habrá sobreratios; que se incrementarán las cifras de docentes y que habrá más reducción de la burocracia --la cual sitúa ya en la actualidad en un 40%--.

Preguntada por si de cara al inicio del próximo curso las plantillas de los colegios estarán cerradas, ha afirmado que el objetivo del departamento es que estas lo estén a inicios de julio.

Sobre el hecho de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haya ordenado aplicar la sentencia que anulaba parte del decreto del catalán en las escuelas, Niubó ha expresado que confía "plenamente" en la legalidad de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) y ha asegurado que el modelo lingüístico está garantizado.