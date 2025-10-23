Niubó prevé convocar en 2027 oposiciones a maestros de Primaria en Catalunya "por primera vez en años"

Archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, interviene durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 4 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciado este miércoles que plantea seguir estabilizando las plantillas en la educación pública, que prevé convocar en 2027 oposiciones a maestros de Educación Primaria "por primera vez en años".

"Nuestra intención es seguir ampliando estas plantillas. Este año convocaremos oposiciones por 1.100 docentes, y para 2027 tenemos previsto convocar por primera vez en años oposiciones a maestros de educación primaria", ha dicho durante una interpelación de ERC sobre política educativa en el Parlament.

Niubó ha añadido que tienen previsto adelantar el calendario de adjudicaciones de plazas docentes para el próximo curso a finales de junio, tras las incidencias en las adjudicaciones el año pasado durante el mes de julio.