Niubó reivindica el papel de la FP en el Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la UE

La consellera interviniendo en el plenario - EDUCACIÓ

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha participado este jueves en el Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la Unión Europea, donde ha reivindicado el papel "capital" de la Formación Profesional (FP) en el sistema educativo y desarrollo económico.

Niubó ha querido resaltar la importancia de la corresponsabilidad formadora de las empresas para "consolidar un modelo formador de éxito para el tejido productivo y para las personas", explica el departamento en un comunicado.

Ha recordado la importancia de disponer de un sistema de FP inclusivo, flexible y que responda a la diversidad de necesidades formativas de la ciudadanía: "Una FP inclusiva y equitativa es clave para la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida".

La consellera ha añadido que, "por esto, hay que romper barreras de acceso que aún persisten, que afectan a colectivos, que requieren apoyos e itinerarios adaptados, y consolidar la acreditación de competencias y la orientación de todas las etapas educativas", así como reforzar la conexión entre la FP, la empresa y el territorio.

En declaraciones posteriores a los periodistas, Niubó se ha referido a la queja de los sindicatos en cuanto al calendario de negociaciones, y ha recordado que ya se habían emplazado al 3 de diciembre para hablar de estas cuestiones, con un enfoque "desde el diálogo y con la mano tendida".

La consellera señala que algunos de los puntos a tratar son los complementos retributivos cuando hay colonias o situaciones de pernoctación; reforzar la escuela inclusiva, algo que cree que "seguramente significa más profesionales u otros profesionales diferentes de los docentes", y reducir la burocracia en la educación.