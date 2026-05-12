Niubó señala que respeta las movilizaciones de docentes y pide evitar "posiciones maximalistas"

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que respeta las movilizaciones de docentes, en huelga desde este martes, aunque ha pedido evitar "posiciones maximalistas" para llegar a acuerdos y generar consensos.

Ha defendido que "es importante, cuando queremos llegar a acuerdos, acercarnos a la realidad, y no imponer posiciones, a veces, maximalistas", así como que el Govern ha trabajado para presentar medidas de mejora estructurales, ha dicho este martes en 'La Selva', en declaraciones recogidas por Europa Press.

De cara a la mesa sindical que se ha convocado para este jueves, Niubó ha afirmado que es una reunión muy importante, y que la intención del Govern es sentarse con los sindicatos "con la máxima voluntad y mano tendida para reconducir esta situación y esta tensión".

Ha dicho ser consciente que durante mucho tiempo los docentes han sostenido "a veces con vocación y profesionalidad, que iba más allá de sus funciones", un sistema en momentos de desinversión, y asegurado que es el momento de reconocer este trabajo, pero insistido en el paso adelante que suponen medidas como el incremento de un 30% del complemento salarial específico.

Preguntada por la infiltración de agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes en Barcelona se ha referido al desconocimiento del Departamento de Educación de la decisión y remitido a la comparecencia de este miércoles de la consellera de Interior, Núria Parlon, aunque también ha resaltado su confianza en "la profesionalidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra y la Dirección General de la Policía".