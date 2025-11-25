La Nobel de la Paz Narges Mohammadi abrirá el 22 Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona

La Nobel de la Paz Narges Mohammadi iniciará al 22 Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona - FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi abrirá con un mensaje grabado la 22 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona, que tiene lugar del 5 al 10 de diciembre en los Cines Maldà y que cuenta con 40 cintas que visibilizan luchas y realidades globales, informan en un comunicado este martes.

Además del mensaje de Mohammadi, se proyectará 'Tortura blanca' (White Torture), adaptación cinematográfica de su libro homónimo, que denuncia la represión del régimen de los ayatolás contra las mujeres encarceladas y su marido, el activista Taghi Rahmani --que ha pasado gran parte de su vida encarcelado--, representará a la Premio Nobel y participará en el coloquio con el público.

La edición reúne un total de 40 documentales, largometrajes y cortometrajes internacionales que abordan, entre otros, la lucha de las mujeres afganas contra las imposiciones de los talibanes; los migrantes y las mafias en el Canal de la Mancha o el impacto de los proyectos de energías renovables en comunidades rurales.

"Durante 22 años, hemos trabajado desde la sociedad civil para convertir Barcelona en un epicentro global de la defensa de los derechos humanos. Recibir la voz de la Premio Nobel Mohammadi valida nuestra misión y nos impulsa a seguir utilizando el cine para la promoción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las libertades", ha afirmado el director del festival, Toni Navarro.

El festival señala que la nueva edición llega en un contexto global marcado por una "grave erosión" de derechos fundamentales, con el aumento del gasto militar, la diplomacia debilitada y las libertades amenazadas por fenómenos como la militarización social, la judicialización masiva y la expansión de herramientas digitales de control y vigilancia, textualmente.