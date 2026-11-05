Nogueras a Álvarez de Toledo: "Si vuelve a depender de nosotros, comerás 'pinganillo' 4 años más"

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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - Diego Radamés - Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: jueves, 5 noviembre 2026 20:37
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BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congreso en las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha respondido este jueves a la diputada y número dos del PP en la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, defendiendo el uso de los sistemas de traducción para las lenguas cooficiales en la Cámara Baja: "Si vuelve a depender de nosotros, comerás 'pinganillo' 4 años más".

A través de una publicación en X, Nogueras ha reaccionado a las declaraciones de la dirigente popular, quien ha expresado su intención de eliminar 'pinganillos' de traducción al considerarlos un "símbolo de separación entre españoles" y ha asegurado que sería la primera medida que tomaría.

En su mensaje, Nogueras ha replicado a Álvarez de Toledo: "Pues si vuelve a depender de nosotros, comerás 'pinganillo' 4 años más".

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