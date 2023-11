Nogueras (Junts) dice que un futuro referéndum ha de preguntar sobre la independencia de Catalunya

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que un futuro referéndum acordado con el PSOE ha de preguntar sobre la independencia de Catalunya: "Si se ha de hacer una consulta, ha de ser esta. Independencia sí o independencia no".

"Lo que tenga que defender el PSOE, lo defenderá al PSOE. Y además, no nos hemos movido, ni nos vamos a mover. Porque si no, no seríamos Junts per Catalunya, seríamos otra cosa", ha asegurado en una entrevista de este viernes en la 'Ser' recogida por Europa Press.

Asimismo, ha reivindicado que la negociación con los socialistas para la legislatura "va mucho más allá de la pregunta de un referéndum", ya que son todos los temas que forman parte de su acuerdo para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Nogueras también ha sostenido que gracias al acuerdo entre Junts y el PSOE, el "conflicto, que es histórico, hoy queda elevado a un conflicto internacional que se ha de resolver", en referencia a la figura del mediador que formará parte de las reuniones que mantendrán posconvergentes y socialistas.

En referencia a estas reuniones, ha reiterado que la primera se celebrará en breves y ha instado a mantener la discreción para evitar la "política que va a golpe de titular", la cual, a su juicio, ha hecho perder mucho a Catalunya los últimos cuatro años.