Nogueras (Junts) reivindica no haberse casado ni firmado "un cheque en blanco con nadie"

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras - EUROPA PRESS

Defiende que han sabido plantarse y que esto les ha dado "libertad" para decidir

REUS (TARRAGONA), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha reivindicado este viernes que su formación no se ha casado con ningún bloque del resto de España, de derechas ni de izquierdas, y que tampoco han firmado "un cheque en blanco con nadie".

"¡Es nuestra libertad!", ha exclamado en un mitin en Reus (Tarragona) ante medio millar de militantes y simpatizantes del partido, en el que también han participado el cabeza de lista por Tarragona, Josep Maria Cruset; la presidenta de la formación en el Parlament, Mònica Sales, y el cabeza de lista en el Senado por Tarragona, Pep Andreu.

Así, ha erigido a Junts como la única formación que ha sabido estar en el medio y no ha quedado "arrinconada por los extremos, de izquierda y derecha", y que ha sabido plantarse cuando ha sido necesario cuando se ha menospreciado a Catalunya.

"Y PSC y ERC lo han hecho cuando han podido. Estar en el medio es un buen lugar, a veces el mejor", ha recalcado Nogueras, que ha repasado de nuevo algunos de los logros conseguidos en esta legislatura gracias a su 7 diputados en el Congreso.

Según Nogueras, votar a los socialistas es validar los "incumplimientos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; apostar por los republicanos es hacerlo por Podemos, y coger la papeleta del PP es votar a Vox.

"Si votas a Junts votas a los que realmente frenamos a la derecha rancia española y a los que hemos hecho el trabajo", ha subrayado la también portavoz de Junts en el Congreso, que ha advertido del intento de polarización de esta campaña por parte de algunos partidos.

Además de pedir la máxima fuerza para decantar la balanza y poner Catalunya en el centro de todas las negociaciones después del 29 de noviembre, ha sacado pecho de haber conseguido que las cuestiones que afectan a los catalanes entren en campaña.

CRUSET

Antes de Nogueras, Cruset ha acusado al PSOE de utilizar Catalunya para mantenerse en el poder; al PP de hacerlo para obtener votos en el resto de España; a Vox de buscar votos para ir en contra de Catalunya, y a ERC-Podemos de "regalar sus votos a cambio de nada".

A su juicio, todos los cabezas de lista de estas formaciones cumplen un mismo patrón: "Se reúnen con los suyos, dicen 4 titulares y promesas que no cumplirán, se van y nos dejan a nosotros los mismo problemas de siempre sin poner ningún tipo de solución".

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que tengan memoria cuando ahora les pidan el voto en estos días de campaña, además de culpar a los socialistas de ser los responsables del crecimiento de la extrema derecha y de la extrema izquierda.

INVERSIÓN DE REPSOL

Sales ha reprochado al ministro candidato socialista por Barcelona, Jordi Hereu, y al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, haberse puesto "la medalla" por la inversión de 400 millones de euros de Repsol en Tarragona cuando, a su juicio, el mérito es de Cruset.

"¿Pueden tener menos vergüenza? Los diputados del PSC en Madrid votaron en contra de esta inversión", ha subrayado Sales, que ha emplazado a los de extrema izquierda a no dar lecciones de feminismo a Junts.

También ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "cargarse el país de arriba a abajo" con su gestión en cuestiones como la educación, la movilidad, la seguridad, la vivienda, la lengua y en materia así como de someterse a los intereses del PSOE, por lo que ha pedido a los ciudadanos que le saquen una tarjeta roja.