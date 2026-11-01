Nogueras (Junts) responde a Feijóo vindicando haber forzado al PSOE a hacer lo que no querían

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a las elecciones del 29 de noviembre, Miriam Nogueras, ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicando haber forzado al PSOE a hacer "lo que siempre había dicho que no haría".

En declaraciones a los medios, ha reaccionado así después de que Feijóo, en una entrevista en la Vanguardia, haya apuntado que Junts cometió un error al hacer presidente a Pedro Sánchez y que éste se ha aprovechado del partido de Carles Puigdemont para consolidar la presidencia del PSC en Catalunya.

"Se debe haber equivocado de siglas de partido. Precisamente, si alguien ha hecho y forzado a que el PSOE hiciera lo que siempre había dicho que no haría es Junts", ha subrayado.

También ha constatado que Feijóo asegura que si gobierna derogará la Ley de Amnistía, motivo por el que los votos de Junts "nunca irán al bloque de derechas", ha reiterado Nogueras.

CATALUNYA

Tras asegurar que los catalanes están hartos "de la mala gestión y la incompetencia" de PP y PSOE, así como de peleas, ha insistido en que estas elecciones no van de Feijóo o Sánchez pero sí de si Catalunya tiene fuerza o no.

"Una mayoría catalana en España no la tendremos nunca. Lo que necesitamos a partir del 29 es tener mucha fuerza para que en Madrid no se pueda decidir absolutamente nada sin nosotros, sin Catalunya. La agenda catalana debe estar sobre la mesa", ha recalcado.

A la espera de la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la Diputación Permanente del Congreso, tras el accidente de trenes de Toledo, Nogueras ha asegurado que su dimisión es "inaplazable".