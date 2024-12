Nogueras (Junts) ve el gravamen a las energéticas como un "impuesto fake" para engañar a la gente

Asegura que la negociación con el PSOE para las competencias migratorias "no ha tenido pausa"

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha insistido en que el gravamen a las empresas energéticas es un "impuesto fake" con el que algunos partidos pretenden engañar a la gente, en sus palabras.

"Algunos se irán a Navidad con un titular fantástico, un titular estupendo, que durará lo que durará hasta que llegue la votación al Congreso", ha señalado en una entrevista de este jueves en TV3 recogida por Europa Press.

Ha explicado que este impuesto a las energéticas tenía que ir en el paquete de reformas fiscales que se someten a votación este jueves en el Congreso, si bien ya no forma parte, por lo que ha reivindicado que Junts lo apoye siendo, además, el "único partido que está donde estaba el primer día".

Asimismo, ha criticado que el llamado impuesto a las energéticas no lo es, y ha insistido: "No votaremos a favor de ninguna medida que ponga en riesgo las inversiones en Catalunya", y ha señalado que se está diciendo que 'no' a todo sin escuchar a los ciudadanos.

"¿Habrá algún partido catalán en el Congreso que votará a favor de un impuesto que no grava a las grandes eléctricas españolas, que quita competencias a la Generalitat y pone en riesgo las inversiones?" se ha preguntado.

COMPETENCIAS MIGRATORIAS

Respecto al traspaso de competencias migratorias acordado entre el PSOE y Junts, ha asegurado que la negociación "no han tenido nunca pausa", y ha esperado que se formalice el acuerdo antes de que acabe el año, como se había previsto en un principio.

"Queda un poquito aún", ha respondido al portavoz posconvergente al preguntársele si están en el tramo final de la negociación y si se hará un anuncio al respecto próximamente.