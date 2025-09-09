Normalizada "totalmente" la AP-7 tras un accidente en Tarragona

Imagen de la AP-7 en Tarragona tras el accidente múltiple - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

TARRAGONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado hacia las 15.15 de este martes de que se ha normalizado "totalmente" la situación en la AP-7 tras un accidente en Tarragona con cinco vehículos implicados sobre las 7.21.

Así lo ha dicho el SCT en una publicación en 'X' este martes recogida por Europa Press, tras informar antes, sobre las 13.40, de que ya había reabierto un carril en dirección Barcelona.

Uno de los vehículos implicados es un camión que ha perdido parte de la carga de vigas de hierro, que han caído en ambos sentidos de la circulación y han provocado el accidente y el corte de la vía.