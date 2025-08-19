Los notarios catalanes autorizaron 166.459 actos no contenciosos en los últimos 10 años

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los notarios catalanes han autorizado 166.459 actos no contenciosos desde la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, hace ahora 10 años, informa el Colegio Notarial de Catalunya en un comunicado este martes.

Este dato representa un 13,2% del total de actos de este tipo en España, donde se registraron 1.264.453, y sitúa a la comunidad autónoma como la tercera con mayor número de actos de jurisdicción voluntaria autorizados en los 10 años de vigencia de la ley, por detrás de Andalucía (225.632) y de Madrid (189.444).

La entrada de la ley, en julio de 2015, atribuyó a los notarios competencias que hasta ese momento eran exclusivas del ámbito judicial con el objetivo de aliviar las cargas de los juzgados.

El decano del Colegio Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha señalado que "gracias a la ley, los ciudadanos disponen de más opciones a la hora de realizar este tipo de trámites, y cada vez más escogen la vía notarial al ser una alternativa ágil, segura y cercana" y que las cifras demuestran que se ha cumplido el objetivo de desjudicializar expedientes.

En Catalunya, los actos vinculados a sucesiones concentran el 71% del total de actos no contenciosos, con 111.528 autorizados desde la entrada en vigor de la ley hasta junio de 2025, mientras que el 29% restante, 48.601, corresponde a actos de familia.