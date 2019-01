Las noticias sobre el proceso soberanista se triplican en la prensa internacional, según un estudio

Publicado 23/01/2019 20:49:33 CET

"La posición mayoritaria es que hay que solucionar el conflicto con las urnas", dice Marcel Mauri

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las noticias relacionadas con el proceso soberanista se han triplicado en la prensa internacional si se comparan las publicaciones entre el periodo del 2010 y 2015 respecto al de 2016 y 2017, como se desprende del libro 'Anàlisi de la presència i construcció del relat del context sociopolític de Catalunya (2010-2015) a la premsa internacional'.

El libro, de los profesores e investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Carles Pont, Cristina Perales y Marcel Mauri y presentado este miércoles en el Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), es fruto de una investigación que constata que la prensa internacional ve el proceso como un "conflicto doméstico" entre dos administraciones, como refieren un 70% de las piezas analizadas, ha explicado Perales.

"La primera foto es que los periódicos son actores políticos y pieza clave en la escalada de un conflicto" por la construcción de un relato y conseguir el poder por la opinión pública, ha añadido.

El estudio se centra en los diarios de los países más industrializados del mundo, G7 --excepto Japón-- más Brasil: los alemanes 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' y 'Süddeutsche Zeitung', y los italianos 'Corriere della Sera' y 'La Repubblica'.

También en los británicos 'The Guardian' y 'The Daily Telegraph'; los franceses 'Le Figaro' y 'Le Monde'; los norteamericanos 'The Washington Post' y 'The New York Times'; los canadienses 'The Globle and Mail' y 'Toronto Star'; los rusos 'Izvestia' y 'Moskovsky Komsomolets', y los brasileños 'Folha' de Sao Paulo y 'O Globo'.

Junto al profesor de la UPF y vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, Perales ha evidenciado que los medios escritos han atendido sobre todo a citas electorales, y no tanto la cobertura de manifestaciones y protestas, que han representado apenas un 10% de las informaciones en ese primer periodo, pese a que los impulsores del proceso lo defienden como un movimiento de base.

"Cuanto más proximidad geográfica más atención" se presta a la cuestión, con más espacios dedicados en el caso de la prensa francesa, italiana y alemana, han especificado los autores tras analizar 302 piezas periodísticas.

En gran parte de las informaciones aparecen como fuentes a expertos académicos y especialistas económicos, así como colegas de otros medios de comunicación.

"La mirada internacional nos permite trazar este carácter evolutivo de la prensa internacional entre el contencioso entre Catalunya y el Estado", ha subrayado Mauri.

FALTA DE DIÁLOGO

A la luz del trabajo, "la posición mayoritaria es que hay que solucionar el conflicto con las urnas", ha subrayado el vicepresidente de Òmnium, que ha lamentado que otra de las conclusiones de la mirada internacional es que se trata de un conflicto sin solución por la falta de una iniciativa de diálogo.

"Hay una mirada más intensa en los medios más cercanos, la prensa europea. La canadiense y la rusa hacen un tratamiento muy bajo. Es intermedio en la prensa norteamericana y de Brasil", ha explicado Mauri, que ha desvinculado la ideología del medio con su posición sobre el conflicto.

CON RETRASO POR EL 155

Tanto Pont como Perales son profesores e investigadores del Departamento de Comunicación de la UPF y son miembros del Grupo de Investigación Polcom.

En el acto, organizado por la IEA, han participado en la presentación el director del IEA, Ferran Requejo, y la jefa del Área de Investigación del IAE, Mireia Grau, que ha lamentado que el libro llega con un año de retraso por el 155.