NPrimePartners y Spodeal lanzan un fondo especializado en deporte por un valor de 3.000 millones

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

NPrimePartners, firma global de inversión con sede en Singapur, y Spodeal, agencia dedicada al marketing deportivo con sede en Barcelona, han formalizado una alianza estratégica para "liderar un fondo especializado en el sector deporte", con una capacidad estructural de inversión de hasta 3.000 millones de euros a nivel global, informa Spodeal en un comunicado este lunes.

Este vehículo de inversión, en fase operativa, tiene como objetivo transformar el ecosistema deportivo internacional mediante inversiones estratégicas en derechos deportivos, medios, plataformas digitales, merchandising, patrocinio, gestión de estadios, ticketing, hospitality, sportech y desarrollo de talento deportivo.

El fondo cuenta con capital institucional comprometido y ha ejecutado sus primeras operaciones, con nuevas transacciones previstas antes de finalizar el ejercicio.

"Esta alianza combina nuestras capacidades en estructuración y gestión de fondos con la experiencia sectorial de Spodeal, creando una plataforma única para generar impacto real y sostenido en la industria del deporte", ha dicho el CIO de NPrimePartners, Cheng Hock Lau.

Por su parte, el co-CEO de Spodeal, Jordi Camps, ha destacado que la misión de su empresa es "profesionalizar y escalar el deporte desde todas sus vertientes de negocio y tecnológicas, creando valor tangible para inversores, titulares de derechos y marcas de todo el mundo".