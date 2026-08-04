La nueva pasarela de la N-260 en Sort (Lleida) supondrá una inversión de 1,3 millones este otoño

Proyecto de la nueva pasarela de la N-260 en Sort (Lleida) - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de construcción de una pasarela para peatones al lado de la carretera N-260 por encima del río Noguera Pallaresa, en Sort (Lleida), se encuentra en fase final y comportará una inversión de 1,3 millones de euros.

La previsión de la conselleria de Territorio de la Generalitat, que se ha encargado de elaborar el proyecto y lo ejecutará con financiación del Ministerio de Transportes, es que las obras se liciten este otoño, ha informado este martes el Govern en un comunicado.

Además de ampliar el puente para facilitar el paso a los peatones y ciclistas, el proyecto contempla la rehabilitación de toda la estructura, de 46 metros de longitud y 6 metros de anchura.

La solución estructural "respeta el curso fluvial inferior y la capacidad hidráulica del puente", según ha detallado el Govern.

"Estamos dando impulso a la actualización y mejora integral de este eje para conseguir una vertebración transversal real en las comarcas del Pirineo de Lleida", ha afirmado la consellera de Territori, Sílvia Paneque.

260 MILLONES

Este proyecto se enmarca en el convenio firmado por la Generalitat y el Ministerio de Transportes para invertir 260 millones de euros hasta 2033 en mejoras en la N-260.

Entre las mejoras previstas hay un nuevo corredor de la carretera entre El Pont de Suert y Xerallo (Lleida), con la nueva variante de Perves (Lleida).