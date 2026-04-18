El nuevo local de entidades de la Barceloneta recibe una inversión de 1,7 millones

Imagen del local. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este abril las obras del nuevo local de entidades de la Barceloneta, en el paseo Joan de Borbó 44, un proyecto que cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros, informa este sábado en un comunicado.

El espacio tendrá 528 metros cuadrados sumando sótano, planta baja y altillo, que se habilitarán para acoger salas multiusos, zonas de taller, despachos administrativos y áreas de almacén para el material de las asociaciones.

La reforma, que se prevé acabar a principios de 2027, se centrará en recuperar la doble altura de la planta baja y mejorar la eficiencia energética del local.

El nuevo centro está en los bajos de la finca 'Llar Barceloneta', un edificio que ha sido rehabilitado para albergar 18 viviendas de protección oficial, entregadas el pasado mes de marzo y destinadas a alquiler social para vecinos y entidades del barrio.

El concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha explicado que la intervención se encuentra en "una ubicación central en el barrio, un edificio que la Barceloneta ha recuperado como vivienda pública y en un local que se ha pensado y se está preparando para los usos que tendrán que le darán las propias entidades".