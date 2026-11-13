El nuevo Mercat de l'Abaceria de Barcelona reabrirá el 17 de noviembre después de 8 años

Mercado provisional de la Abaceria en el paseo de Sant Joan de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Mercat de l'Abaceria de Barcelona, en el distrito de Gràcia, ha fijado su apertura para el próximo martes 17 de noviembre después de cerrar en 2018, fecha en la que los comerciantes han previsto iniciar el traslado de su actividad desde el recinto provisional del paseo de Sant Joan, que ha operado desde julio de 2019 y cerrará este sábado.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa este viernes la quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, en la que ha explicado que reabrirá con 37 establecimientos, 30 paradas interiores, 6 exteriores y un supermercado de 1.200 metros cuadrados, altillos para oficinas y 3 plantas subterráneas para logística, aparcamiento y almacenamiento para entidades del barrio.

Gil ha destacado que el edificio recupera "muchos de los elementos característicos del anterior", incorporando innovación, diseño y nuevos espacios, incluida una nueva plaza, en un proyecto en el que el consistorio ha invertido 38 millones de euros.

La reforma ha permitido crear un equipamiento de 14.350 metros cuadrados concebido como una plaza abierta con fachadas transparentes y una cubierta cerámica que integra placas fotovoltaicas, cuya construcción ha supuesto 22,5 millones de euros desde finales de octubre de 2023.

Asimismo, el presupuesto global ha incluido los 6,2 millones de euros adjudicados en junio de este año tras el acuerdo entre los comerciantes y el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) para adecuar los puestos interiores.

EXPOSICIÓN Y FIESTA DE INICIO

El edificio ha reservado dos espacios expositivos en homenaje póstumo a la artista local Amaia Arrazola, fallecida en noviembre de 2025, fruto de la colaboración entre su familia, el IMMB y el distrito de Gràcia.

En concreto, se ha restaurado parte del mural que la autora pintó en 2024 en la valla de las obras para ubicarlo en uno de los edículos de vidrio de la plaza pública, mientras que en el segundo altillo se han instalado vinilos con su diseño original sobre la cultura popular y los productos de temporada del barrio.

Para celebrar la inauguración con los vecinos, los comerciantes han organizado diversas actividades en el exterior del recinto durante la mañana del sábado 21 de noviembre, que incluirán juegos infantiles, un taller con los Castellers de Gràcia y música en directo con 'The A Swing Band'.